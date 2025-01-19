Как изменились цены на автомобили

В первой половине января в России подорожали автомобили девяти брендов. По данным агентства АВТОСТАТ, за период с 1 по 15 января 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили выросли у девяти марок, официально представленных на российском рынке.
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