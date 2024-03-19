Вышел геймплей нового фантастического экшена про выживание людей среди вра...

Вышел геймплей нового фантастического экшена про выживание людей среди враждебных роботовНезависимая студия Storm in a Teacup опубликовала геймплейный трейлер научно-фантастического экшена Steel Seed, который разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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