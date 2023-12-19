Евросоюз ввел новые импортно-экспортные ограничения против России

В рамках очередного, 12-го пакета санкций против России Евросоюз вводит импортно-экспортные ограничения, в том числе на изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты, технологии и лицензии для программного обеспечения.
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