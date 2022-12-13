"Самоочищение": Расторгуев высказал всё, что думает о сбежавших из России артистах

Лидер группы "Любэ" Расторгуев рассказал, что думает о покинувших Россию артистах.После начала специальной операции на Украине многие русские знаменитости повернулись спиной к своей родине, сбежали за границу и оттуда поливают Россию грязью.
Лидер группы "Любэ" Расторгуев рассказал, что думает о покинувших Россию артистах.После начала специальной операции на Украине многие русские знаменитости повернулись спиной к своей родине, сбежали за границу и оттуда поливают Россию грязью.
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