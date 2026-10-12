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Газета.ру

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РИА Новости: ФСИН построит СИЗО на четыре тысячи мест в Солнечногорске

РИА Новости: ФСИН построит СИЗО на четыре тысячи мест в Солнечногорске

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить СИЗО на четыре тысячи мест в Солнечногорске почти за 40 млрд рублей к 2031 году.

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