РИА Новости: ФСИН построит СИЗО на четыре тысячи мест в Солнечногорске

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить СИЗО на четыре тысячи мест в Солнечногорске почти за 40 млрд рублей к 2031 году.
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Деньгу на ветер. Это что? Подозреваемых будут постоянно этапировать на места совершенных, или не совершенных преступлений, туда и обратно?