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10 вещей, о которых всегда следует помнить!

10 вещей, о которых всегда следует помнить!

Всю жизнь ожидаешь встречи с кем-то, кто поймет тебя и примет таким, какой ты есть. А потом приходит осознание, что этот «кто-то» всегда с тобой.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
01. ...И помнитЯ, в мире окромя Солнца есть бог и имя ему Случай. Побольше импровизации и экспромта в обиходных проблемах, тогда житуха не будет втягость. Не чурайтесь иррациональных порывов - онЕ могут дать вполне рациональный побочный эффект, что приятнее чисто меркантильных  затей. И имейте ввиду главное ваше предназначение, чтоб дети и внуки превзошли ваши активы достижений. За нарезку указивок - много спасибо.
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