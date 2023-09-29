10 вещей, о которых всегда следует помнить!

Сергей Дмитриев

01. ...И помнитЯ, в мире окромя Солнца есть бог и имя ему Случай. Побольше импровизации и экспромта в обиходных проблемах, тогда житуха не будет втягость. Не чурайтесь иррациональных порывов - онЕ могут дать вполне рациональный побочный эффект, что приятнее чисто меркантильных затей. И имейте ввиду главное ваше предназначение, чтоб дети и внуки превзошли ваши активы достижений. За нарезку указивок - много спасибо.