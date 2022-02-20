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«Я не могу двигаться»: королева Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем

«Я не могу двигаться»: королева Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем

Королева Великобритании Елизавета II призналась, что не может нормально двигаться. На опубликованных Букингемским дворцом фото кадрах, что во время встречи с министрами в Виндзорском замке Ее Величество машет чиновникам рукой, стоя с тростью.

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