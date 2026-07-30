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Как учиться в Китае: пошаговая инструкция

Как учиться в Китае: пошаговая инструкция

К чему готовиться, если вы хотите учиться в Китае, как Николай ЛукашенкоСегодня, когда даже 300 баллов на ЕГЭ может быть недостаточно для поступления, все больше российских выпускников выбирают китайские и европейские вузы.

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