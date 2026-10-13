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В Госдуме объяснили, зачем хранить уведомления о денежных операциях

В Госдуме объяснили, зачем хранить уведомления о денежных операциях

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов рассказал, что смс от банков и государственных сервисов лучше временно сохранять.

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