Президент Казахстана Токаев: все страны должны объединиться против террора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с американским сенатором Стивом Дэйнсом в Астане заявил, что все страны должны объединить усилия по борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия.
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