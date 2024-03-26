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Президент Казахстана Токаев: все страны должны объединиться против террора

Президент Казахстана Токаев: все страны должны объединиться против террора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с американским сенатором Стивом Дэйнсом в Астане заявил, что все страны должны объединить усилия по борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия.

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