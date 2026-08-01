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Несекретные материалы

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В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал, сообщили в Минобрнауки."Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А.

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