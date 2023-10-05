Смоленщина примет участие в международной выставке-форуме «Россия» (видео)

Делегация возводит экспозицию и готовится представить на ВДНХ достижения Смоленской области Участие в международной выставке-форуме «Россия», которая начнётся через 29 дней, примет, наряду с другими субъектами и федеральными ведомствами страны, и Смоленская область.
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