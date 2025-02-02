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Крч, покатит! Мастер-класс от 20 выпускников-дизайнеров, прогулявших все пары

Крч, покатит! Мастер-класс от 20 выпускников-дизайнеров, прогулявших все пары

Наших людей не корми, а дай только что-нибудь починить! Любим мы это дело)) Зачем обращаться к профессионалам, если сами способны придумать выход из любой ситуации? Сейчас мы тебе покажем 20 таких замечательных примеров ремонта от наших дорогих умельцев!!! Вентиляция) Выглядит не очень аппетитно… Страшный сон водопроводчика) Оригинальный умывальник… 100 заклёпок, а всё без толку .

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