Увольнение генерала Юрия Содоля: провалы, скандалы и последствия Ольга Вайленко24 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля, заменив его на бригадного генерала Андрея Гнатова.
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