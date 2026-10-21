В финале соревнований по самбо «Кубок пяти морей» в Москве участвовали около 250 юных спортсменов из 28-29 регионов России, которые боролись за медали в 20 весовых категориях.
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