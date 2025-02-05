Главы правительств Кыргызстана и России обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня

Бишкек, 4 февраля /Синьхуа/ -- Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня.
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