Пилот Су-35 ВКС России в небе Сирии предотвратил столкновение с MQ-9 Reaper

Американский БПЛА MQ-9 Reaper в небе над Сирией опасно сблизился с российским Су-35, летчик которого предотвратил столкновение, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов 28 июня, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии