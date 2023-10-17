Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Корреспондент «Звезды» показал резиденцию в Пекине, где остановился Путин

Корреспондент «Звезды» показал резиденцию в Пекине, где остановился Путин

Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников показал государственную резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине, в которой расположился президент России Владимир Путин на время своего визита в Китай в рамках участия в форуме «Один пояс - один путь» .

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