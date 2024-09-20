В Польше предложили передать ООН контроль над Крымом. Россия и Украина полностью сошлись в оценке такой идеи

МС

Марина Свобода

Тупая идея. С какого перепуга какая-то ООН, давно прогнившая и показавшая свою продажность, будет что-то там решать? Они не знают или не хотят знать международного права, не учили историю. С какого перепуга Крым - украина? Да и сама украина что за зверь? Когда и по какому случаю появилась? Россия ее создала, Россия ее защищала, содержала, отпустила в самостоятельное плавание. НЕ может мирно жить с русским населением внутри своей территории - территория вернулась к России. Какие вопросы? ООН пора распустить, как несостоятельный не выполняющий свои функции орган. А Польше пора бы задуматься- отдача замучает