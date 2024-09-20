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Свежие комментарии

  • Eduard
    Территорию Германии передай под мандат ООН,что вы украли!В Польше отказали...
  • Eduard
    Пшешки,не касайтесь слова "Украина! Она не ваша!В Польше отказали...
  • Eduard
    Засуньте себе мандат ООН,верните Германии её территории,В Польше отказали...

В Польше предложили передать ООН контроль над Крымом. Россия и Украина полностью сошлись в оценке такой идеи

В Польше предложили передать ООН контроль над Крымом. Россия и Украина полностью сошлись в оценке такой идеи

Контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране.

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Комментарии
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Федор Родников
Самый поганый отросток славянства это пшеки,спокон веку пытаются выставит себя этакими всемирными решателями,но-воробей орлу не соперник.
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16 час.
МС
Марина Свобода
Тупая идея. С какого перепуга какая-то ООН, давно прогнившая и показавшая свою продажность, будет что-то там решать? Они не знают или не хотят знать международного права, не учили историю. С какого перепуга Крым - украина? Да и сама украина что за зверь? Когда и по какому случаю появилась? Россия ее создала, Россия ее защищала, содержала, отпустила в самостоятельное плавание. НЕ может мирно жить с русским населением внутри своей территории - территория вернулась к России. Какие вопросы? ООН пора распустить, как несостоятельный не выполняющий свои функции орган. А Польше пора бы задуматься- отдача замучает
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16 час.

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