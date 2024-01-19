В Грузии ждут извинений от Зеленского, Санду и ЕП из-за слов о пытках Саакашвили

Грузия из заключения Еврокомитета узнала, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также депутаты Европарламента (ЕП) ложно обвинили Тбилиси в пытках в отношении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
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