В Грузии ждут извинений от Зеленского, Санду и ЕП из-за слов о пытках Саакашвили

Грузия из заключения Еврокомитета узнала, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также депутаты Европарламента (ЕП) ложно обвинили Тбилиси в пытках в отношении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.