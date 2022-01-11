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Директор «Юве» сделал запрос по Азмуну вчера, но форвард «Зенита» – не основная цель туринцев

«Ювентус» хочет усилить атаку после того, как хавбек Федерико Кьеза получил серьезную травму. Как пишет La Gazzetta dello Sport, вчера директор «Ювентуса» Федерико Керубини сделал запрос по форварду «Зенита» Сердару Азмуну, но это не главная цель туринцев.

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