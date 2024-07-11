«ЦГ»: координаты бункера с генералами для удара «Кинжалами» наши получили от ВСУ

Издание “Царьград” опубликовало информацию о том, что украинские военные сами передали нашей разведке координаты бункера с высокопоставленными офицерами ВСУ и НАТО, по которому оперативно был совершен ракетный удар ВС РФ.
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