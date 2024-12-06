Блинкен высказался о ситуации в Южной Корее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, в ходе которого выразил надежду на то, что дальнейшее развитие ситуации в республике будет происходить в соответствии с демократическими нормами, сообщает ТАСС.