"Мы чего стесняемся?": Генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

Кот Рыжый

Создаётся впечатление, ни кто его не слышит! И не слышат сотни и сотни других российских патриотов, которые предлагают действенные меры, которые помогут выиграть эту войну! Генштаб как будто =закуклился= и ни чего вокруг не видит! Заявления Герасимова построены на каких фактах и аналитических выкладках?! Даже =диванные= эксперты видели =успехи Шойгу=! Но целая плеяда горлодёров затыкала рты, всем, кто хоть что то критиковал в разболтанном механизме поставок в армию! И в результате мы видим --повальное воровство в МО РФ! Неужели и сейчас найдутся люди, которые с пеной у рта будут доказывать, что ШОЙГУ НЕ ПРИ ДЕЛАХ И НИ ЧЕГО НЕ ЗНАЛ?! Нужен возрождённый СМЕРШ!!! Иначе беда!.....