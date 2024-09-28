Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.
"Мы чего стесняемся?": Генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине
Комментарии
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Кот Рыжый
Создаётся впечатление, ни кто его не слышит! И не слышат сотни и сотни других российских патриотов, которые предлагают действенные меры, которые помогут выиграть эту войну! Генштаб как будто =закуклился= и ни чего вокруг не видит! Заявления Герасимова построены на каких фактах и аналитических выкладках?! Даже =диванные= эксперты видели =успехи Шойгу=! Но целая плеяда горлодёров затыкала рты, всем, кто хоть что то критиковал в разболтанном механизме поставок в армию! И в результате мы видим --повальное воровство в МО РФ! Неужели и сейчас найдутся люди, которые с пеной у рта будут доказывать, что ШОЙГУ НЕ ПРИ ДЕЛАХ И НИ ЧЕГО НЕ ЗНАЛ?! Нужен возрождённый СМЕРШ!!! Иначе беда!.....
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12 час.
Владимир Карпов
А если даже Шойгу и "не знал", то это его не оправдывает, так как он в ответе за всё, что творится в МО и в ответе за последнего солдата, иначе какой-же он тогда министр обороны !? Раньше, когда ценилась офицерская честь, за такие позорные просчёты офицеры просто стрелялись. Видимо такое нынешним генералам-казнокрадам и не снилось ... Жалкое зрелище !!!
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11 час.
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