Мир на словах – оружие на деле: Кишинев расконсервирует тезис о новой войне на Днестре

София Русу. В Кишиневе накануне по случаю 35-летия независимости Республики Молдова прошел военный парад.
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