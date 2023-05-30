ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем

Украинские военные выпустили по Донецку 20 снарядов из реактивных систем залпового огня. Информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские военные выпустили по Донецку 20 снарядов из реактивных систем залпового огня. Информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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