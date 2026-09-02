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Энцо о Мареске: «Топ-тренер, похож на латиноамериканцев – очень увлечен своей работой. Он сыграл важную роль в моем переходе в «Сити», мы оба этого хотели»

Энцо Фернандес высказался о работе с Энцо Мареской . 25-летний полузащитник перешел в « Манчестер Сити » из « Челси », который итальянский специалист возглавлял ранее.

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