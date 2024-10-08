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Царьград

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ЦБ топит сам себя. Хазин намекнул анекдотом: "В чём разница между еврейской мамой и арабским террористом?"

ЦБ топит сам себя. Хазин намекнул анекдотом: "В чём разница между еврейской мамой и арабским террористом?"

ЦБ топит сам себя. Михаил Хазин намекнул анекдотом: "В чём разница между еврейской мамой и арабским террористом?" По мнению экономиста, Банк России ещё не осознаёт, что его влияние стремительно сокращается.

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