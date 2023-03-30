Popcaketv

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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

АРМИ, встретивший Джина на службе: «Достал всех с глупыми шутками и истерическим смехом. Бред!»

АРМИ, встретивший Джина на службе: «Достал всех с глупыми шутками и истерическим смехом. Бред!»

АРМИ, которым удается увидеть звезд в реальной жизни никогда не отказывают себе в удовольствии рассказать об этом миру, ведь для многих поклонников BTS, увидеть мальчиков в реальном мире — это неслыханная радость и исполнение мечты всей жизни.

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