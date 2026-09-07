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Калужские новости

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Приставы задержали алиментщика в Калуге прямо из ЗАГСа

Приставы задержали алиментщика в Калуге прямо из ЗАГСа

Мужчина задолжал своему ребенку около полумиллиона рублей и был объявлен в розыск. Приставы получили информацию о его росписи в ЗАГСе и задержали после церемонии.

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