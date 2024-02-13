Центральные и южные регионы России восстанавливаются после ледяного дождя

Свыше 100 тысяч человек остаются без энергоснабжения в различных регионах, от непогоды пострадал и Московский регион: там все покрылось коркой льда, которую активно чистят коммунальные службыСвыше 100 тысяч человек все еще остаются без энергоснабжения в нескольких регионах России.