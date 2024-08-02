Экс-вице-президента Газпромбанка заочно арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал экс-вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и бывшего служащего ГРУ Александра Дубинина.
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