Сэм Рокуэлл прибудет из будущего в фантастической комедии Гора Вербински

Гор Вербински вернется к режиссуре после восьмилетнего перерыва. Согласно Deadline, создатель первых частей «Пиратов Карибского моря» снимет фантастическую комедию «Удачи, повеселись, не умри» (Good Luck, Have Fun, Don’t Die).
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