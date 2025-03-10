Царьград Коллаж Царьграда Новая карта России. Повесите на стену, когда придёт время. Чиновники что-то знают? О том, какие регионы включены в эту карту, в своей статье для Царьграда рассказал военный обозреватель Вадим Егоров.
Новая карта России. Повесите на стену, когда придёт время. Чиновники что-то знают?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
дай-то бог.
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50 мин.
ЮВ
Юрий Волков
И исторические ссылки на эпоху Гиреев, сейчас не актуальны от слова совсем.
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49 мин.
Владимир Алтайцев
Зачем так далеко в историю лезть? Есть пример ВОВ, когда на стороне немцев только официально было больше 20 тысяч крымских татар, а полиция в Крыму почти поголовно была из крымтатар. А на стороне СССР воевало чуть больше 300 крымских татар.
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44 мин.
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