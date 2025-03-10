Новая карта России. Повесите на стену, когда придёт время. Чиновники что-то знают?

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
дай-то бог.
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50 мин.
ЮВ
Юрий Волков
И исторические ссылки на эпоху Гиреев, сейчас не актуальны от слова совсем.
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49 мин.
Владимир Алтайцев
Зачем  так  далеко в историю  лезть? Есть  пример  ВОВ, когда  на стороне немцев  только официально  было  больше  20  тысяч  крымских татар, а  полиция  в Крыму  почти поголовно  была  из крымтатар. А на  стороне  СССР  воевало  чуть больше  300  крымских татар.
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44 мин.
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