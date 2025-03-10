Новая карта России. Повесите на стену, когда придёт время. Чиновники что-то знают?

Владимир Алтайцев

Зачем так далеко в историю лезть? Есть пример ВОВ, когда на стороне немцев только официально было больше 20 тысяч крымских татар, а полиция в Крыму почти поголовно была из крымтатар. А на стороне СССР воевало чуть больше 300 крымских татар.