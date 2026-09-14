Су-34 уничтожили пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ

Истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и Дружковке в Донецкой народной республике (ДНР).
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