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Hussle

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Как информационная безопасность помогает бизнесу

Как информационная безопасность помогает бизнесу

Какими качествами должен обладать специалист по кибербезопасности? Можно ли обучиться профессии на онлайн-курсах? Стоит ли ставить безопасность выше разработки? И как добиться взаимопонимания в работе над продуктом? В новом сезоне подкаста «Кверти» продолжаем разбираться с кибербезопасностью и ее ролью в бизнес-процессах.

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