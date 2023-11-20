Как информационная безопасность помогает бизнесу

Какими качествами должен обладать специалист по кибербезопасности? Можно ли обучиться профессии на онлайн-курсах? Стоит ли ставить безопасность выше разработки? И как добиться взаимопонимания в работе над продуктом? В новом сезоне подкаста «Кверти» продолжаем разбираться с кибербезопасностью и ее ролью в бизнес-процессах.