Шестеркин выиграл 8-ю игру в плей-офф НХЛ, побив рекорд среди вратарей

Шестеркин установил новый рекорд среди вратарей "Рейнджерс" по количеству побед в плей-офф НХЛ. В последнем матче второго раунда против "Каролины" он отразил 33 из 36 бросков и помог своей команде одержать победу со счетом 5:3.