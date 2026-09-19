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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Георгий Вицин, Вячеслав Невинный и другие советские артисты, которые «отбили» чужих жён, и чем это закончилось

Шоу-бизнес: Георгий Вицин, Вячеслав Невинный и другие советские артисты, которые «отбили» чужих жён, и чем это закончилось

В Советском Союзе не принято было выносить личную жизнь на всеобщее обсуждение. И уж тем более – жизнь известных людей.

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