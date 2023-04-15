Зеленский ввел санкции против Акинфеева и Авербуха

РИАМО - 15 апр. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, по которому в отношении 692 физлиц и организаций из России и Белоруссии вводятся санкции.
РИАМО - 15 апр. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, по которому в отношении 692 физлиц и организаций из России и Белоруссии вводятся санкции.
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