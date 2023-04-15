РИАМО

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Говоря грубо до неприличия, - приссали.Финляндия отменил...
  • Вадим Терещенко
    Врут. Большую часть препаратов получают из-за границы и просто разливают.Губернатор Подмос...
  • ИгорьОвчаренко
    Вероятно ждут подвоза ПАМПЕРСОВ. Как без  этого снаряжения идти в атаку.Премьер‑министр У...

Зеленский ввел санкции против Акинфеева и Авербуха

Зеленский ввел санкции против Акинфеева и Авербуха

РИАМО - 15 апр. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, по которому в отношении 692 физлиц и организаций из России и Белоруссии вводятся санкции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх