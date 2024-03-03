Путин 2024 года: Главные обещания и изменения в пятом сроке президентства Ирина ОрлонскаяПредвыборную программу кандидата в президенты в 2024 году Владимира Путина можно считать озвученной в его обращении к Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля.