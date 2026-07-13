Под Липецком девушка на мопеде опрокинулась в кювет

В Липецкой области девушка на мопеде не справилась с управлением и слетела с дороги.Вечером 11 июля в Липецком районе около 20:00 на автодороге Боринское - Крутые Хутора - Частая Дубрава (примыкание к трассе Орёл - Тамбов), сообщают в региональной ГАИ, произошло ДТП.
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