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Новости Липецка

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Под Липецком девушка на мопеде опрокинулась в кювет

Под Липецком девушка на мопеде опрокинулась в кювет

В Липецкой области девушка на мопеде не справилась с управлением и слетела с дороги.Вечером 11 июля в Липецком районе около 20:00 на автодороге Боринское - Крутые Хутора - Частая Дубрава (примыкание к трассе Орёл - Тамбов), сообщают в региональной ГАИ, произошло ДТП.

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