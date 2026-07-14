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Регион 29

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Александр Яремчук завоевал золото международных соревнований в Минске

Александр Яремчук завоевал золото международных соревнований в Минске

Паралимпийский чемпион из Архангельской области Александр Яремчук стал победителем международных соревнований по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в Минске.

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