Александр Яремчук завоевал золото международных соревнований в Минске

Паралимпийский чемпион из Архангельской области Александр Яремчук стал победителем международных соревнований по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в Минске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии