Трогательное видео спасения упавших в канализацию утят в Подмосковье

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции организовали нерядовую спасательную операцию.В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции организовали операцию по спасению утят, которые один за другим провалились в ливневую канализацию.
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