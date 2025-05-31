Запуск программы 'Московские кварталы' улучшит градостроительство в Москве

Новая градостроительная программа "Московские кварталы" даст возможность гармонично развивать территории столичных районов, рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
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