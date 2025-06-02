За сутки в Забайкалье потушены шесть крупных пожаров

В Забайкальском крае продолжается борьба с лесными пожарами. За последние сутки удалось ликвидировать шесть возгораний на площади свыше 15 тысяч гектаров в Карымском, Красночикойском, Чернышевском, Читинском и Шилкинском округах, сообщили в Министерстве природных ресурсов региона.