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ФедералПресс

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Россиянам напомнили о дедлайне по налогам: что будет при просрочке

Россиянам напомнили о дедлайне по налогам: что будет при просрочке

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Федеральная налоговая служба России уведомила граждан о необходимости погасить налоговые обязательства за 2025 год до 1 декабря 2026-го.

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