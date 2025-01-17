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Царьград

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В Остафьево: организованная группа подожгла вертолёт по указанию Украины

В Остафьево: организованная группа подожгла вертолёт по указанию Украины

В новой Москве в 2024 году группа из четырёх мужчин получила инструкции от неназванного источника и организовала поджог вертолёта на аэродроме «Остафьево», действуя в интересах Украины.

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