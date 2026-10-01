Полицейские Татарстана разоблачили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 79 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий вычислили и задержали участников организованной преступной группы, которые с начала 2022 года промышляли на территории Казани банковской деятельностью без соответствующей регистрации или специального разрешения (лицензии).