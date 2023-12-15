Юная дизайнер из Куркина победила на международном фестивале

Ученица шестого класса школы №2005 Елизавета Симакова стала победительницей международного фестиваля детско-юношеского творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии