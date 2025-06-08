Осужденные на пожизненное боевики ВСУ шьют куртки и читают книги в Мордовии

Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, рассказал корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию особого режима №1 УФСИН по республике Мордовия.
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